Силовые структуры
 

На фестивале в День ВКС покажут бой двух истребителей пятого поколения Т-50

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Т-50
Т-50

На авиационном фестивале, посвященном Дню Воздушно-космических сил России, проведут показательный воздушный бой двух истребителей пятого поколения Т-50. Об этом в среду, 9 августа, сообщает телеканал «Звезда».

Мероприятие пройдет 12 августа в подмосковном парке «Патриот». В нем также примут участие истребители Су-35, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, вертолет Ми-25, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31.

Самолет Т-50, который разрабатывается по программе ПАК ФА, впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011.

Одновременно создается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Поставки истребителя в войска предусматриваются в рамках новой Госпрограммы вооружений на период с 2018 по 2025 год.

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