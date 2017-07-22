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Главком ВКС поведал о возможностях истребителя пятого поколения Т-50

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Истребитель Т-50
Истребитель Т-50

Российский истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50) дает летчику практически неограниченные возможности в пилотировании и бою. Об этом в субботу, 22 июля, заявил главком Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Виктор Бондарев, сообщает ТАСС.

«Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата», — отметил генерал-полковник.

По его словам, у Т-50 не только улучшены десятки различных параметров, таких как мощность двигателя, дальность полета или бомбовая нагрузка. «Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота», — добавил Бондарев.

20 июля Бондарев сообщил, что первый этап госиспытаний истребителя завершен. «Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов», — сказал он.

Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в 2010 году, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно создается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Поставки истребителя в войска предусматриваются в рамках новой Госпрограммы вооружений на период 2018-2025 годов.

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