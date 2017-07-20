Завершен первый этап госиспытаний истребителя ПАК ФА

Первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения, создаваемого по программе ПАК ФА, завершен. Об этом в четверг, 20 июля, сообщил главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев на авиасалоне МАКС-2017, передает РИА Новости

«Сегодня историческое событие — в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов», — заявил он.

19 июля президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что установочная партия из 12 истребителей пятого поколения начнет передаваться военным в 2019 году. Все они, кроме 11-й и 12-й машин, будут оснащены двигателями первого этапа. Последние два самолета будут в точности соответствовать техническому облику серийного.

Материалы по теме Последний отсчет До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы

В начале июля в компании «Сухой» сообщили о том, что ПАК ФА вышел на завершающий этап испытаний. Поставки самолета в войска предусматриваются в рамках новой Госпрограммы вооружений на период 2018-2025 годов.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА, впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).