Российский истребитель пятого поколения начал завершающие испытания

Истребитель пятого поколения Т-50, создающийся в рамках программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), вышел на завершающие испытания. Об этом говорится в годовом отчете компании «Сухой», передает «Интерфакс».

В конце мая замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров рассказал агентству, что промышленность готова начать серийное производство истребителя.

24 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что поставки в войска истребителя пятого поколения начнутся в 2019 году.

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В марте 2017-го стало известно, что первая партия ПАК ФА для Минобороны составит шесть единиц. Ранее, в июле 2016 года, заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что серийные поставки истребителя начнутся с 2018 года, в рамках новой государственной программы вооружений, рассчитанной на период с 2018 по 2025 год.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА, впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.