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Американский суд отказался закрыть дело против Романа Полански

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Роман Полански
Роман Полански

Суд Лос-Анджелеса отклонил просьбу Саманты Геймер, просившую закрыть дело о изнасиловании в отношении режиссера Романа Полански. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Associated Press.

Суд посчитал, что продолжение дела против Полански — в интересах самой Геймер.

В июне этого года Геймер заявила о том, что потребует закрыть дело против кинематографиста, поскольку устала от судебных тяжб.

Ранее американка неоднократно выступала в защиту режиссера. В апреле она назвала карьеристом судью, занимающегося делом Полански. Геймер заявила, что изоляция кинематографиста и отсутствие у него возможности работать в Соединенных Штатах, которые считаются центром мировой киноиндустрии, стала достаточным наказанием за преступление. В феврале Геймер призвала простить Полански. По ее словам, с людьми случаются «куда более плохие вещи», чем то, что произошло с ней.

Кинематографиста обвинили в изнасиловании Геймер в 1977 году. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Полански признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

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