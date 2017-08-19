Саакашвили сообщил о желании жителя Николаева подарить ему свое гражданство

Житель Николаева решил подарить бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили свое украинское гражданство. Фотографию мужчины с табличкой «Дарю свое гражданство Саакашвили» экс-президент Грузии выложил на странице в Facebook.

«Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет», — сказано также на плакате мужчины, имя которого не называется.

Саакашвили поблагодарил за этот жест украинца.

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В тот момент бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

16 августа Саакашвили заявил, что планирует возвращение на Украину 10 сентября.

12 августа бывший Одесский губернатор поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо «им мало не покажется».