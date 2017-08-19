Испанские СМИ рассказали о планах террористов атаковать храм Саграда Фамилия

Террористы, напавшие на прохожих на туристической улице Рамбла в Барселоне, планировали совершить атаки иным способом. В частности, они планировали заложить бомбы у главной достопримечательности города — храма Саграда Фамилия. об этом в субботу, 19 августа, пишет газета El Espanol.

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Журналисты выяснили, что боевики планировали взорвать заминированные грузовики у стен собора и на улице Рамбла. Еще одним местом для теракта должен был стать, предположительно, городской порт. Замыслу террористов, вероятно, помешал взрыв в их логове в населенном пункте Альканар. Сообщалось, что при изучении места взрыва криминалисты обнаружили следы трипероксида ацетона, известного как взрывчатка «мать Сатаны».

После взрыва террористы изменили тактику, въехав на микроавтобусе на улице Рамбла 17 августа в толпу прохожих. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).