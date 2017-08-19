Учредительное собрание Венесуэлы наделило себя парламентскими полномочиями

Учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, устанавливающий для него законодательные функции и фактически распускающий парламент страны. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Reuters.

За подобное решение проголосовали все члены органа, созданного для изменения конституции страны. При этом парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) назвал действия учредительного собрания противоречащими конституции и потребовал не допустить роспуска законодательной власти.

Госдеп США также осудил решение венесуэльского учредительного собрания. «Этот захват власти направлен на замену демократически избранного парламента на авторитарный комитет, нарушающий закон», — сказано в заявлении ведомства. Госдеп пообещал использовать экономические и дипломатические рычаги, чтобы поддержать народ Венесуэлы.

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Подрыв конституционного строя Венесуэлы также осудили парламенты Аргентины, Бразилии, Испании, Канады, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Перу и Чили.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом страны.

