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В Бундестаге назвали ошибочной политику Берлина в отношении Москвы

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Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч выразил уверенность, что проводимая Берлином политика санкций в отношении Москвы является ошибочной. Свое мнение он высказал в интервью воскресному приложению газеты Bild, передает ТАСС.

«Я считаю ошибочной политику правительства ФРГ. Кто знаком с Россией, не может всерьез верить в то, что можно заставить встать на колени эту страну посредством этих нелепых санкций», — заявил политик.

При этом Барч подчеркнул, что Левая партия придерживается «дифференцированного и критического взгляда относительно происходящих в России событий».

8 августа глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что расширение санкций США против России негативно сказывается на взаимоотношениях стран Европы с Вашингтоном. За несколько дней до этого ЕС расширил ограничения в отношении России из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens. Стоп-лист пополнили три физических лица (включая замминистра энергетики России Андрея Черезова) и три компании.

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