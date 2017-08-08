В МИД ФРГ сочли санкции США подрывающими сплоченность стран Запада

Расширение санкций США против России негативно сказывается на взаимоотношениях стран Европы с Вашингтоном. Об этом во вторник, 8 августа, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Westfälische Nachrichten.

«Для нас, так называемого Запада, очень важно держаться вместе. Закон о санкциях (против России — прим. «Ленты.ру»), который был принят Конгрессом США, скорее вредит этому», — сказал министр. Также он призвал президента США Дональда Трампа проконсультироваться с Евросоюзом, «прежде чем на практике претворять эти санкции в жизнь».

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Берлине и в Париже расширение антироссийских санкций Вашингтона «расценили как нарушение международного права». По его словам, это может привести к пересмотру ситуации с европейскими ограничениями.

2 августа Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, до этого его принял сенат Конгресса. Документ, в частности, предусматривает сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Кроме того, в законе указано, что Вашингтон намерен помешать строительству «Северного потока-2».