Работников турецких отелей обучат русскому языку

Для сотрудников турецких отелей создадут специальную программу для изучения русского языка. Об этом сообщила специалист Россотрудничества Мария Фадеева, передает в воскресенье, 20 августа, РИА Новости.

«К сожалению, пока изучение русского языка турецкими отельерами еще не в числе приоритетных задач подготовки работников этой сферы. В то же время профессиональный интерес к русскому языку в сфере туризма Турции достаточно высок», — заметила она.

По словам Фадеевой, в сфере туризма Турции задействованы около 100 тысяч человек ежегодно.

18 августа стало известно, что стоимость путевок на турецкие курорты упала ниже цены на авиабилеты в оба конца по тем же направлениям. В середине месяца сообщалось, что россияне начали отказываться от отдыха в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. По данным Роспотребнадзора, им заразились уже более 800 туристов из России, большая их часть — дети.