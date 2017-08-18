Туристическому рынку Турции предрекли потери в 30 миллиардов долларов

Потери Турции в сфере туризма за 2016-2018 год могут достигнуть 30 миллиардов долларов. Такую информацию в пятницу, 18 августа, публикует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом за 2016-2017 год убытки республики в индустрии составят 22 миллиарда долларов. Подобный прогноз озвучили в Ассоциации туристических инвесторов Турции (TYD).

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Специалисты TYD призывают принять ряд срочных мер, чтобы не допустить колоссальных потерь. Как полагает глава ассоциации Ойя Нарин (Oya Narin), главной проблемой турецкого туризма является негативный образ страны за рубежом.

Иностранные гости, в частности, беспокоятся за свою жизнь из-за серии терактов в республике. Один из последних инцидентов такого рода произошел в июле в юго-восточной провинции Хяккяри.

По мнению Нарин, власти должны восстановить имидж Турции за рубежом, создать специальную систему финансовой поддержки туристического сектора, а также существенно диверсифицировать индустрию путешествий. Глава TYD прогнозирует, что туристический рынок в стране может восстановиться к 2020 году.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, участвовавший в антитеррористической операции в Сирии. В связи с этим Москва приостановила чартеры в республику, что негативно сказалось на турпотоке в страну. Ограничения были сняты в августе 2016 года, первый нерегулярный рейс из РФ в Турцию отправился в сентябре.

