Из-за взрыва на юго-востоке Турции пострадали 17 солдат

В юго-восточной турецкой провинции Хяккяри сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 17 солдат. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление генштаба ВС страны. В организации взрыва власти страны подозревают боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Взрыв произошел, когда автомобиль, перевозивший солдат, проезжал в округе Юксекова на границе с Ираком и Ираном. Все пострадавшие доставлены в госпиталь.

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Как отмечает издание, ранее сообщалось, что четыре человека находятся в критическом состоянии, однако впоследствии эту информацию опровергли.

20 июня бойцы РПК атаковали военный конвой в провинции Хаккяри. Военнослужащие направлялись из района Чукурджа в провинцию Ван. В результате ракетного обстрела один солдат погиб, еще шестеро получили ранения.

Пострадавшие доставлены в больницу в провинции Ван, отмечает издание.

Анкара считает РПК террористической организацией. С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.

