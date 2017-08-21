Умер автор «Искусственного разума» писатель Брайан Олдисс

Британский писатель Брайан Олдисс умер в английском городе Оксфорд. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает BBC News.

Литератор скончался утром 19 августа, на следующий день после того, как ему исполнилось 92.

Олдисс — автор рассказа «Суперигрушек хватает на все лето», по мотивам которого был снят фильм «Искусственный разум» 2001 года режиссера Стивена Спилберга. Изначально историю планировал экранизировать Стэнли Кубрик. Олдисс принимал участие в написании сценария картины.

Писатель наиболее известен произведениями в жанре научной фантастики. В его библиографии — трилогия «Гелликония», повесть «Слюнное дерево», роман «Без остановки» и книги «Освобожденный Франкенштейн», «Сверхдержава» и «Доклад о Вероятности Эй».

В 1962 году Олдисс стал лауреатом премии «Хьюго», а в 1965-м получил премию «Небьюла». Через три года литератора признали лучшим писателем-фантастом Великобритании.