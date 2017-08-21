В Австрии подросток нашел гранату и принес ее в полицию

В австрийском городке Книттельфельд (федеральная земля Штирия) 12-летний подросток нашел в мусорном баке противотанковую гранату. Об этом сообщает BFMTV.

Свою находку он отнес в полицейский участок, чем вызвал переполох среди стражей порядка. В правоохранительных органах заявили, что любой боеприпас, даже если он старый и ржавый, представляет опасность, а его обезвреживанием должны заниматься исключительно саперы или взрывотехники.

Специалисты определили, что снаряд представляет собой 40-миллиметровый выстрел к противотанковому гранатомету. Каким образом он очутился в мусорном баке — не уточняется.

14 августа пассажиры и персонал Северного вокзала в Париже были эвакуированы из-за бомбы времен Второй мировой войны. Как отмечает издание, службы безопасности нашли подозрительный предмет в багаже одного из пассажиров. Он якобы планировал взять бомбу с собой на поезд, отправлявшийся в Лондон.