Пассажиров парижского вокзала эвакуировали из-за старой бомбы в сумке

В Париже эвакуировали пассажиров и персонал Северного вокзала из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Telegraph.

Это привело к задержке в отправлении поездов и массовым очередям. Некоторые пассажиры выкладывали фотографии происходящего на вокзале в Twitter.

Как отмечает издание, службы безопасности нашли подозрительный предмет в багаже одного из пассажиров. По данным Evening Standard, он планировал взять бомбу с собой на поезд, отправлявшийся в Лондон.

Очевидцы сообщают, что полиция произвела подрыв подозрительной сумки. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В начале мая в немецком городе Ганновер из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны были эвакуированы более 50 тысяч человек.