Лавров объяснил решение США ограничить выдачу виз россиянам

США, приостановив выдачу неиммиграционных виз россиянам, пытаются вызвать их недовольство действиями российских властей. Такое мнение в понедельник, 21 августа, высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Это логика известная, это логика тех, кто организует "цветные революции", и это инерция администрации [Барака] Обамы в чистом виде», — уверен глава ведомства.

Он также подверг сомнению официальную версию Вашингтона, согласно которой меры были приняты в ответ на требование Москвы сократить численность персонала дипмиссий США. Лавров подчеркнул, что политический оттенок прослеживается и в решении о том, что граждане Белоруссии больше не смогут обращаться в американские консульства в Москве и Санкт-Петербурге для получения визы.

«Мы исходили из того, что американская дипломатическая служба имеет, как и российская дипслужба, славные традиции и опыт подготовки высокопрофессиональных кадров, которые умеют справляться с задачами, которые стоят перед зарубежными посольствами и зарубежными генеральными консульствами, и обладают необходимой технологической базой для функционирования загранучреждений на современной основе», — заключил министр.

Ранее глава МИД России заявил, что действия Вашингтона будут изучены дополнительно, после чего будет принято решение об ответных мерах. В то же время Лавров заверил, что «срывать зло на американцах» никто не собирается.

21 августа в американской дипмиссии в Москве объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. Оформление документов будет возобновлено в сокращенном объеме с 1 сентября: получить визу можно будет только в столице. Помимо этого, посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге полностью отменяют прием заявлений от белорусских граждан.