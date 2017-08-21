ФАС увидела в рассылке «Альфа Капитала» недобросовестную конкуренцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России расценила рассылку управляющей компании «Альфа Капитал» как проявление недобросовестной конкуренции и выдало компании предупреждение. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС России пришла к выводу о наличии в действиях ООО УК «Альфа-Капитал» признаков недобросовестной конкуренции на этом рынке (доверительного управления ценными бумагами — прим. «Ленты.ру»), а именно недобросовестной конкуренции в форме дискредитации», — отмечается в сообщении.

Материалы по теме «Раздувалась как лягушка» Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха

Распространявшиеся «Альфа-Капитал» сведения не соответствуют действительности, «поскольку не подтверждаются официальной информацией», отметили в ФАС. Компании предписано направить пострадавшим банкам опровергающую информацию.

В дальнейшем антимонопольное ведомство обещает проводить мониторинг публикаций в СМИ в усиленном режиме для пресечения недобросовестной конкуренции.

17 августа УК «Альфа Капитал» начала внутренний анализ действий сотрудника, от чьего имени клиентам был разослан комментарий о якобы нестабильном положении нескольких российских банков.

Ранее УК «Альфа Капитал» разослала клиентам письмо, где содержалась информация о якобы нестабильном положении нескольких крупнейших банков России. Аналитик компании Сергей Гаврилов был вызван в ЦБ по этому поводу. В «Альфа Капитале» отметили, что письмо содержало частное мнение Гаврилова, не совпадающее с позицией компании.