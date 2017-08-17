«Альфа Капитал» начала внутреннее расследование из-за письма о проблемных банках

Управляющая компания «Альфа Капитал» начала внутренний анализ действий сотрудника, от чьего имени клиентам был разослан комментарий о якобы нестабильном положении нескольких российских банков. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу компании.

«Альфа Капитал» назвала письмо частным мнением сотрудника, которое не совпадает с мнением компании, и уточняет, что не располагает непубличной негативной информацией о деятельности этих кредитных организаций.

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16 августа газета «Ведомости» сообщила, что менеджер управляющей компании «Альфа Капитал» Сергей Гаврилов, отправивший клиентам письмо о проблемах четырех крупных российских банков, вызван на опрос в ЦБ. Регулятор намерен провести проверку по данному инциденту, в том числе по части возможных попыток манипулирования.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос в «Альфа Капитал» и ждет ответа до 21 августа. По итогам анализа ФАС сделает выводы о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Также 16 августа глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что после публикации в СМИ письма аналитика «Альфа Капитала» о якобы имеющихся проблемах в четырех крупных банках России в законодательство могут быть внесены изменения, препятствующие распространению подобной информации, так как она наносит ущерб рынку.