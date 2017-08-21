В Destiny 2 появится фронтмен Therr Maitz

Музыкант российской группы Therr Maitz Антон Беляев озвучит одного из героев игры Destiny 2. Исполнитель подарит свой голос экс-командующему корабля колонистов «Черный исход» Якобсену. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру». Беляев рассказал, что уже опробовал игру и может «ночь не спать, но посидеть с новой частью Destiny».

Destiny 2 поступит в продажу 6 сентября 2017 года на ПК, PS4 и Xbox One. По сюжету сиквела, последний город на Земле пал под натиском могущественного врага и оккупирован его элитной армией, Красным Легионом. Игрокам в роли Стражей предстоит научиться использовать новые способности и виды оружия, чтобы вновь объединить силы города и вернуть себе дом.