Объявлена дата выхода Destiny 2

Видео: destinygame / YouTube

Студия Bungie опубликовала первый трейлер игры научно-фантастического шутера Destiny 2. В ролике указывается, что игра выйдет 8 сентября 2017 года для PS 4, Xbox One и ПК. Также в игре появится полная русскоязычная локализация.

По сюжету сиквела, последний город на Земле пал под натиском могущественного врага и оккупирован его элитной армией, Красным Легионом. Игрокам в роли Стражей предстоит научиться использовать новые способности и виды оружия, чтобы вновь объединить силы города и вернуть себе дом.

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Для игры выйдет два платных дополнения — с сюжетными заданиями, новыми режимами игры, оружием, броней и снаряжением. Первый геймплейный ролик будет показан 18 мая.

Многопользовательский шутер Destiny вышел в сентябре 2014 года. Действие игры разворачивается в XXVIII веке. Земля пережила катастрофу, и только немногим в силу загадочного стечения обстоятельств удалось спастись. Разработкой занималась студия, создавшая первые три номерные части серии Halo. Издатель Activision на разработку и продвижение заложил бюджет в 500 миллионов долларов.