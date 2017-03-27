Состоялся официальный анонс Destiny 2

Студия Bungie на своей странице в Twitter анонсировала продолжение шутера Destiny.

На данный момент разработчики не раскрывают никакой информации о проекте и лишь опубликовали в соцсети изображение с логотипом игры. Стоит отметить, что такой же значок был размещен на промоматериалах, выложенных в сеть на прошлой неделе. На плакате было указано, что игра выйдет 8 сентября 2017 года.

Как утверждают различные источники, сиквел шутера выйдет не только на консолях, но и на ПК. По слухам, бета-версия Destiny станет доступна уже в июне. Ожидается, что более подробно об игре разработчики расскажут на выставке E3 в июне 2017 года.

Многопользовательский шутер Destiny вышел в сентябре 2014 года. Действие игры разворачивается в XXVIII веке. Земля пережила катастрофу, и только немногим в силу таинственного стечения обстоятельств удалось спастись. Разработкой занималась студия, создавшая первые три номерные части серии Halo. Издатель Activision на разработку и продвижение заложил бюджет в 500 миллионов долларов.