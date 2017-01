Названы самые скачиваемые игры для PlayStation в 2016 году

Компания Sony обнародовала список самых скачиваемых игр из PS Store. Об этом сообщается в официальных блогах компании.

В список самых популярных игр для PS4 в США вошли Rocket League, Battlefield 1, Minecraft: PlayStation 4 Edition, Call of Duty: Infinite Warfare, Tom Clancy’s The Division. В Европе — Rocket League, Fifa 17, Battlefield 4, Battlefield 1, Destiny: Rise of Iron.

Ставшая самой скачиваемой игрой Rocket League вышла в 2015 году и разрабатывалась компанией Psyonix для PlayStation 4, Xbox One и Microsft Windows. Она представляет собой синтез гоночной игры и футбольного симулятора с элементами акробатики в механике. Игра включает в себя одиночный и многопользовательский режимы, а также систему ранговых матчей.

Согласно данным Sony, Rocket League занимает первое место по количеству продаж за 2016 год. В компании отмечают, что в декабре игра занимала лишь пятое место в Европе и десятое место в США.