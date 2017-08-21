Хакеры обокрали клиентов крупной криптоплощадки на 400 тысяч долларов

Неизвестные злоумышленники взломали сайт крупного стартапа Enigma с помощью ложного адреса и вывели более 400 тысяч долларов, принадлежавших клиентам проекта. Об этом идеологи проекта сообщили в своем Twitter.

Они попросили пользователей приостановить все операции, пока администрация проекта не найдет решение проблемы.

«На Enigma были распространены фишинговые ссылки с неправильным адресом. На них отправлено уже более 400 тысяч долларов»

Хакеры застали Enigma в самый уязвимый момент, когда множество пользователей отправляли площадке деньги в рамках выхода проекта на ICO (криптоаналог IPO — первичного размещения акций компании — прим. «Ленты.ру»). Взамен участники сообщества должны были получить доступ к премиальным сервисам площадки и вознаграждение за создание собственных торговых стратегий.

Блокчейн-площадка Enigma учреждена медиалабораторией Массачусетского технологического института для разработке проекта Catalyst — перспективной платформы для алгоритмической торговли и инвестирования средств пользователей в криптоактивы.

В конце июля в офлайн ушла крупнейшая биржа биткоинов BTC-e. После этого был арестован один из предполагаемых основателей проекта россиянин Александр Винник, обвиняемый в причастности к отмыванию средств, полученных нелегальным способом.