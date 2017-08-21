Путин уволил первого замминистра юстиции Герасимова

Президент Владимир Путин уволил первого заместителя министра юстиции России Сергея Герасимова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 21 августа.

«Освободить Герасимова Сергея Алексендровича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

Герасимов занял пост первого заместителя главы Минюста России в октябре 2014 года. До этого (с 2011 по 2014 годы) работал в качестве замминистра внутренних дел РФ, а также занимал различные должности в администрации президента. Герасимов кандидат юридических наук. Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.