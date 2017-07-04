Минюст объяснил позицию России по коллективному чтению Библии в кафе

Представленная в СМИ позиция России по иску в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о чтении Библии в кафе является искаженной. Такое заявление сделал Минюст во вторник, 4 июля.

«Возложение на заявителя ответственности в виде административного штрафа было осуществлено (...) не за "коллективное чтение Библии", а за нарушение требований федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"», — отмечается на сайте ведомства.

Минюст подчеркивает, что такая позиция — это не ограничение конституционного права на свободу совести.

Ранее во вторник СМИ писали, что в России коллективное чтение Библии в кафе должно согласовываться с властями как при организации митингов. Так Москва официально ответила на запрос по этому делу, сообщил российский уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Летом 2016 года был принят антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Согласно документу, миссионерская деятельность разрешена только в культовых зданиях и на прилегающей территории, в местах паломничества, кладбищах и крематориях.

В декабре 2014 года сочинский суд оштрафовал лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова на 30 тысяч рублей за собрание верующих в кафе. Мужчина утверждал, что проводил занятия в закрытом помещении заведения Bel Canto, специально арендованном у владельца. Позже он направил иск в ЕСПЧ.