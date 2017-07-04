Коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингу

В России коллективное чтение Библии в кафе должно согласовываться с властями, чтобы обеспечить безопасность как участников встречи, так и остальных посетителей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина.

Отмечается, что таким образом Россия официально ответила на запрос по делу лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали за коллективное чтение Библии в одном из кафе Сочи.

Отмечается, что верующие могут свободно собираться, однако данное право может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя и обеспечения безопасности.

Летом 2016 года был принят антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой совместно с сенатором Виктором Озеровым. Согласно которому миссионерская деятельность разрешена только в культовых зданиях и на прилегающей к ним территории, в местах паломничества, кладбищах и крематориях.