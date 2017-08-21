Итальянцы стерли различия между мужчинами и женщинами

Итальянский производитель обуви Alberto Guardiani показал новую коллекцию — Onesoul. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки в понедельник, 21 августа. В линейку вошли парные кроссовки, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам.

Для моделей характерно нестандартное сочетание минималистичной верхней части со спортивной подошвой, типичной для беговых кроссовок. Оригинальная подошва состоит из трех элементов — цветной контрастной вставки c тисненным логотипом Alberto Guardiani, белого основания и рифленого покрытия.

Фото: пресс-служба Alberto Guardiani 1 /5

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани.

В начале лета марка представила модель из новой женской коллекции обуви. Речь идет о лоферах и дерби High England, которые, по словам представителей марки, разрушили представления о классической обуви.