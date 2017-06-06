Alberto Guardiani разрушил представления о классической обуви

Итальянский производитель обуви Alberto Guardiani представил несколько моделей из новой женской коллекции обуви. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 июня.

Речь идет о лоферах и дерби High England, которые, по словам представителей марки, разрушили представления о классической обуви.

Геометрические принты, металлизированная кожа с тиснением, различные виды перфорации, декоративные кисточки и другие контрастные вставки добавляют моделям индивидуальности.

Фото: Alberto Guardiani 1 /2

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани. В конце марта марка выпустила мужские ботинки Shark's Boot. Обувь на рифленой подошве представлена как в классическом варианте, так и в более неформальном спортивном стиле.