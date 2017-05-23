Alberto Guardiani применил при создании обуви мех пони

Итальянский производитель обуви Alberto Guardiani представил одну из моделей, которая вошла в коллекцию на летний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 мая. Речь идет о босоножках Lilly.

По словам представителей марки, в дизайне обуви отражены модные тенденции трех десятилетий. Например, массивные каблуки и широкие ремешки этих босоножек отсылают к стилистике 1970-х, футуристичные принты и металлизированная кожа с тиснением — дань моде 1960-х, а такие материалы как пайетки и мех пони напоминают об экспериментальной моде 1980-х.

Фото: Alberto Guardiani 1 /2

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани.

Одна из новинок марки — кеды Tracy. Дизайн обуви напоминает классические кеды, которые были популярны в 1970-х годах. По бокам обувь украшена металлизированными деталями, а подошва дополнена золотистой цепочкой. Кеды выполнены в актуальных цветах весенне-летнего сезона: бледно-розовом, лимонно-желтом, терракотовом и классическом белом.