Развращавший детей массажист из Москвы осужден на 13 лет

Симоновский суд Москвы приговорил 46-летнего Александра Сологуба, работавшего массажистом одного из детских санаториев, расположенных на юге столицы, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совращение своих пациентов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.

По ее словам, во время отбытия наказания осужденный будет направлен на принудительное амбулаторное лечение к психиатру. Также суд запретил бывшему массажисту заниматься медицинской практикой в течение 10 лет после выхода из колонии.

Как установлено в ходе следствия, Сологуб входил в доверие к малолетним детям, после чего совершал с ними действия сексуального характера. При обыске в его квартире были обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних девочек в возрасте от четырех до семи лет.

Следствие доказало 26 эпизодов преступной деятельности массажиста. Потерпевшим было от 5 до 14 лет.

В июле 2017 года было завершено следствие по уголовному делу в отношении другого педофила: Геннадий Семенов, по данным следствия, более восьми лет орудовал на востоке столицы, его жертвами стали 10 мальчиков.