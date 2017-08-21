СБУ обвинила Россию в поставке некачественных протезов для ветеранов АТО

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что перекрыли канал поставок из России некачественных комплектующих для протезирования, в том числе для участников АТО (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). Об этом говорится в публикации на сайте спецслужбы от 21 августа.

«Сотрудники правоохранительных органов установили, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Инициированная СБУ проверка установила, что завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества», — отмечается в сообщении.

Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика силовики изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих. Оперативники СБУ также обнаружили черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, которые якобы доказывают сознательную закупку и реализацию некачественной продукции.

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17 августа глава СБУ Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в подготовке убийства украинских политиков. По его словам, за последний месяц выявлено три группы, которые планировали покушения.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.