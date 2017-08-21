Украинский диверсант удивился чистоте Донецка

Украинский диверсант Олег Сугерей, задержанный при попытке взорвать телевышку в Донецке, заявил, что украинские СМИ врут об «оккупации» Донбасса. Об этом он сказал в ходе беседы с сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), видео опубликовано на YouTube.

«Предполагалось, что город оккупирован, что по улицам носятся танки, баррикады, людей нет, света нет, вода подвозится, но на самом деле оказалось, что город вполне функционирует, магазины забиты, восстановлены три ветви власти, МГБ, ОБОП — все, что есть, все присутствует. Когда я увидел гаишника, для меня это был небольшой шок», — отметил Сугерей, добавив, что его особо удивила чистота Донецка.

Материалы по теме Бьют? АТО! Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке

Он сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) перед отправкой его в Донецк советовали приготовиться к тому, что реальная жизнь в городе сильно отличается от той, которую описывают киевские СМИ. «Техники я тут не наблюдал, россиян тоже не наблюдал. Работает инфраструктура. Город полностью живой, автономный. Я понял, что мы очень многого не знаем», — отметил диверсант.

16 августа в ДНР задержали украинских диверсантов, которые намеревались подорвать телевышку. В МГБ самопровозглашенной республики подчеркнули, что заброска диверсионной группы была подготовлена сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), командиром был назначен военнослужащий 8-го полка сил специальных операций главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Сугерей. Ведомство также опубликовало видео его задержания. На записи сотрудники правоохранительных органов задают вопросы лежащему на земле мужчине, затем обыскивают его.