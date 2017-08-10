Киевский чиновник назвал дату «последнего боя за Украину»

Заместитель министра Украины по делам беженцев Юрий Грымчак заявил, что «последний бой за Украину» произойдет в ноябре 2017 года. Об этом в четверг, 10 августа, он сказал в эфире киевского «5 канала».

«Единственное что, есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, видимо, в ноябре», — сказал Грымчак. Он добавил, что обострение может быть связано с тем, что «Россия попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию».

Чиновник также отметил, что блокада Донбасса лишила Украину 1,5 процентов ВВП. «Бюджет Украины недополучил некоторых достаточно серьезных денег. У нас за первый квартал где-то 2,3 процента рост ВВП, а расчет был — до 4 процентов. Где-то 1,5 процента мы потеряли за счет блокады», — сообщил Грымчак.

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2 августа командир отдельного разведывательно-штурмового батальона вооруженных сил ДНР Сергей Фомченков заявил, что при попытке наступления в Донбассе ВСУ попытаются отсечь Донецк от Луганска ударом на горловском направлении.

21 июля Министерство обороны Украины сообщило о гибели пятерых украинских военнослужащих в Донбассе. Днем ранее в Киеве информировали о гибели девяти украинских военных в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.