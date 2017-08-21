Клуб «Рабица» закрыли окончательно

Московский клуб «Рабица» закрылся окончательно. Об этом сообщается на Facebook-странице заведения.

«В сложившейся ситуации мы приняли решение. Несмотря на всю нашу любовь, которой наполнена "Рабица", мы вынуждены закрыть клуб, решение продиктовано элементарным соображением безопасности, которую мы не можем гарантировать нашим гостям на мероприятиях по этому адресу», — написали учредители клуба.

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Судя по публикации, заведение все еще опечатано. «Сейчас наши адвокаты продолжают работать над тем, чтобы мы могли беспрепятственно попасть в свой клуб, а также вернуть наше оборудование изъятое без каких-либо оснований сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в посте.

Отмечается, что все ближайшие мероприятия в «Рабице» отменены.

В воскресенье, 6 августа, в клуб ворвалась полиция. Сотрудники правоохранительных органов изъяли алкоголь, задержали учредителей и возбудили уголовное дело в отношении одного из них по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»).