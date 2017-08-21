Apple спрятала секретную вакансию в недрах интернета

В сети обнаружена тайная страница, которая ведет на объявление от имени компании Apple с предложением работы. Об этом сообщает The Independent.

Страницу нашел журналист издания ZDNet Зак Уиттакер (Zack Whittaker). Тайное послание было опубликовано на сайте us-east-1.blobstore.apple.com (на данный момент ресурс недоступен, но сохранился в кэше).

Представители Apple с помощью символов изобразили логотип компании — надкусанное яблоко, а также разместили описание вакансии.

«Привет! Ты нашел нас», — говорится в начале тайного письма. Послание адресовано «талантливому инженеру», который станет «ключевым элементом экосистемы Apple».

В июле компания Apple без каких-либо официальных объявлений создала во «ВКонтакте» закрытое сообщество. На данный момент в группе состоят более 70 тысяч участников, но она по-прежнему пуста.