В сети поспорили из-за «интимного свидания» глав Apple и Google

Пользователи сети активно обсуждают тайную встречу глав корпораций Apple и Google Тима Кука и Сундара Пичая.

Бизнесмены встретились в одном из ресторанов Пало-Альто в Кремниевой долине. Фотографию опубликовал в Facebook основатель компании Zero Labs Амит Прадан (Amit Pradhan).

Поскольку ни один из гендиректоров не анонсировал встречу и до сих пор не комментирует снимок, в сети начали гадать, что же заставило конкурентов встретиться в неформальной обстановке.

Одни полагают, что Кук и Пичай решили обсудить документы ЦРУ, которые ранее были опубликованы WikiLeaks. В материалах содержатся сведения о взломах и уязвимостях в операционных системах и продуктах Apple и Google.

Другие настаивают, что две корпорации на пути к объединению, и скоро остановят вечную войну между фанатами iPhone и телефонов на Android.

Большинство шуток, тем не менее, посвящены тому, что Кук и Пичай пошли на свидание. «Выглядит очень романтично!» — пишет пользователь Twitter под ником @airton24x7. Юзеры также обратили внимание, что бизнесмены сидели в «интимной» обстановке: со свечами и вином.

Некоторые шутят, что глава Google просит совет у Кука по поводу каминг-аута.

Глава Apple Тим Кук объявил широкой общественности о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2014 году. Спустя два года в интервью The Washington Post он рассказал, что решил заявить об этом публично, когда узнал, что ЛГБТ-подростки воспринимали его как ролевую модель. К каминг-ауту он готовился около года.