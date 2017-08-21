Культура
 

Юрий Шевчук обругал критиков Эллы Памфиловой

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Юрий Шевчук
Юрий Шевчук

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук встал на защиту главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Он назвал грязью критику в ее адрес со стороны политиков, передает Национальная служба новостей (НСН) в понедельник, 21 августа.

«Мы познакомились во время войны в Чечне, Элла Памфилова тогда занималась спасением пленных. Я ее уважаю за то, что она с душой ко всему этому отнеслась, со всей человечностью, это было непросто в те тяжелейшие времена», — рассказал Шевчук.

Музыкант добавил, что «не слушает грязь, которая часто льется на хороших людей», а его личное отношение к Памфиловой никогда не изменится. «Я убежден, что на войне человек раскрывается абсолютно. Если он подлец, то на войне он в тысячу раз больший подлец, чем в обычной мирной жизни. Элла Памфилова себя показала как очень приличный, порядочный и душевный человек. Поэтому все, что говорит против нее это мудачье, простите меня за грубые слова, это все меня не переубедит», — подчеркнул он.

18 июля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что не смог собрать необходимое количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области. Он призвал бойкотировать кампанию, чтобы добиться ее отмены. Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова распространила заявление о том, что глава ЦИК якобы «покрывает муниципальный фильтр».

Памфилова была избрана главной ЦИК в марте 2016 года. В начале 2000-х работала в Общественной независимой комиссии по расследованию правонарушений и защите прав человека на Северном Кавказе.

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