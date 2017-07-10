Памфилова рассказала о вбросах на выборах президента «Нашествия»

В ходе выборов президента музыкального фестиваля «Нашествие» были предотвращены попытки нарушений. Об этом в понедельник, 10 июля, журналистам рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, руководившая организацией голосования, передает РИА Новости.

«Было две попытки вброса и, по-моему, одна попытка "карусели", — сообщила председатель ЦИК. — Но, поскольку пресса была в качестве наблюдателей, бдительно за этим следила», — сказала она. Также Памфилова отметила роль волонтеров от ЦИКа, Тверской избирательной комиссии, Высшей школы экономики и МГУ, которые «очень бдительно за этим следили, вовремя предотвратили и не допустили».

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Председатель Центризбиркома рассказала, что ее фаворитом в голосовании был лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, однако личные предпочтения не повлияли на результат. По информации организаторов, избранный президентом музыкант Сергей Шнуров удивился своей победе и заявил, что сам отдал бы свой голос за Шевчука.

По словам Памфиловой, выборы президента музыкального фестиваля — не просто развлекательная акция. «Для нас очень важно, чтобы даже в такой форме какое-то правовое просвещение было. Чтобы люди понимали, что всегда для человека, если он обладает свободой воли, если он свободный человек, то он никому не должен отдавать право выбора. Ни в чем. Всегда должен быть выбор. И человек должен понимать, что если он не выбирает, то выбирают за него», — подчеркнула она.

Фестиваль «Нашествие» прошел в Тверской области с 7 по 9 июля. Он проводится ежегодно с 1999-го. В 2003 году фестиваль по соображениям безопасности был виртуальным — выступления артистов транслировались из студии, в 2007-м мероприятие отменили по организационным причинам.

«Карусель» — способ мошенничества на выборах. Избиратель перед входом получает от организатора уже заполненный бюллетень, а полученный от избирательной комиссии чистый выносит и отдает фальсификаторам.