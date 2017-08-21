ВКС в 2017 году получат 10 истребителей Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) компании «Сухой» в этом году передаст российским военным 10 истребителей Су-35С. Об этом говорится в обращении пресс-службы губернатора Хабаровского края, размещенном на сайте краевого правительства.

На площадке завода, помимо истребителей, также планируется собрать 36 самолетов типа Sukhoi Superjet 100.

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КнААЗ с 2009 года исполнял контракт на 48 истребителей Су-35С, последние машины по этому соглашению были переданы военным в начале 2016 года. В декабре 2015-го Минобороны заключило новый контракт еще на 50 истребителей этого типа со сроком исполнения к 2021 году.

Официально машина еще не принята на вооружение, это событие запланировано на конец 2017 года, после доработок с учетом сирийского боевого опыта.

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России, а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).