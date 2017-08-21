Названы сроки коллапса человеческой цивилизации

Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб и его коллега Манасви Лингам (США) оценили сроки, когда на Солнце вспыхнет разрушительная для человеческой цивилизации супервспышка. Соответствующее исследование доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Супервспышки, в результате которых Солнце выбрасывает в окружающее пространство порядка 10 34 эрг, по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет. Последний раз аналогичное явление произошло в 775 году, его повторение ожидается примерно через 750 лет.

«Мы заключаем, что риск от супервспышек недостаточно оценен, и что человечество может стать свидетелем их наступления, ведущего к разрушительным экономическим и технологическим потерям, в течение порядка тысячи лет», — сообщают в публикации авторы.

Оценки, приведенные учеными, свидетельствуют, что энергия солнечных супервспышек заключается в интервале от 2×10 34 до 6×10 36 эрг, нижняя граница этой величины отвечает минимальному ущербу экосистеме планеты, но крупному урону для созданной человеком инфраструктуры.

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В частности, солнечные супервпышки могут полностью вывести из строя околоземные спутники и электрические системы. В ходе геомагнитной бури 1859 года на планете вышли из строя телеграфные системы, а северные сияния наблюдались даже в приэкваториальных регионах.

Наибольшую опасность солнечные супервспышки представляют для озонового слоя, который защищает биосферу от ультрафиолетового излучения. Избыточная радиация приводит к перегреву приповерхностных слоев атмосферы, угнетению фотосинтезирующих организмов и деградации ДНК.