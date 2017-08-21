Украинцев обложат налогом на продажу обносков

На Украине с граждан будут взимать налог за продажу подержанных вещей. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ресурс UBR со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС) страны.

Ведомство разъяснило, что норма касается сданных в комиссионные магазины поношенных вещей, использованной бытовой техники или мебели. В ГФС посчитали, что вырученные от продажи средства являются дополнительным доходом, который должен облагаться налогом.

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По сообщению UBR, речь идет о действующей норме Налогового кодекса, которая ранее не применялась. Когда она начнет действовать, неизвестно.

Информацию издания прокомментировал управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз. «Видимо, стоит задача пополнения бюджета, а источники ограниченны. Вот и обращают внимание на каждую деталь», — отметил он.

10 августа министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что много едят.

В июне средняя заработная плата на Украине составила 7,3 тысячи гривен (около 17 тысяч рублей), передавало «РБК Украина».