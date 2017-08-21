Бывший СССР
 

Украинцев обложат налогом на продажу обносков

Перейти в «Мою Ленту»

На Украине с граждан будут взимать налог за продажу подержанных вещей. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ресурс UBR со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС) страны.

Ведомство разъяснило, что норма касается сданных в комиссионные магазины поношенных вещей, использованной бытовой техники или мебели. В ГФС посчитали, что вырученные от продажи средства являются дополнительным доходом, который должен облагаться налогом.

По сообщению UBR, речь идет о действующей норме Налогового кодекса, которая ранее не применялась. Когда она начнет действовать, неизвестно.

Информацию издания прокомментировал управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз. «Видимо, стоит задача пополнения бюджета, а источники ограниченны. Вот и обращают внимание на каждую деталь», — отметил он.

10 августа министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что много едят.

В июне средняя заработная плата на Украине составила 7,3 тысячи гривен (около 17 тысяч рублей), передавало «РБК Украина».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Средняя зарплата в Украине в июне выросла на 520 гривен
Доходы украинцев от продажи б/у вещей обложили налогом
Министр объяснил большие расходы украинцев на еду необходимостью много есть
Назван размер средней зарплаты на Украине
Последние новости
Россия погасила последний внешний долг СССР
В Ростове-на-Дону объяснили перебои с водоснабжением
СМИ назвали причину убийства пауэрлифтера Драчева
Мужчина на Рублевке отобрал у курьера два заказанных iPhone 7 и скрылся  
Флот США приостановит все операции из-за инцидента с «Джоном Маккейном»
Украинцев обложат налогом на продажу обносков
Индийский министр по ошибке похвастался российскими дорогами
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
18:34Сегодня

Сурков назвал встречу с Волкером серьезной и непредвзятой

16:45Сегодня

Ющенко назвал причиной войны в Донбассе слабую связь с украинской историей

16:5618 августа

В Узбекистане приготовили шесть тонн плова

Бывший СССР00:05 9 августа

Ваши документы!

Польша провоцирует Украину и Литву имперскими амбициями
17:55Сегодня

Посла Украины возмутили слова немецкого политика о принадлежности Крыма России

14:46Сегодня

МИД Белоруссии рассказал о закрытой встрече Суркова и Волкера в Минске

15:2317 августа

На Украине отчитались о сносе всех памятников Ленину

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
15:11Сегодня

Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе

13:59Сегодня

СБУ обвинила Россию в поставке некачественных протезов для ветеранов АТО

12:1716 августа

Украинский пенсионер подкладывал агитлистовки к конфетам Roshen в супермаркете

Россия
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Бесоизвержение
Поп-экзорцист на черном Land Cruiser заставляет православных трястись и кричать
«Из двух детей один обязательно заболеет»
Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
Движение поездов против часовой стрелки приостановили на МЦК
Путин представил депутатам Адыгеи трех кандидатов на пост главы республики
Вера и власть князя
Путин наделил Севастополь новым значением для России
Путин раскрутит
Творческая молодежь уговорила президента рекламировать свои проекты
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Испанские полицейские застрелили исполнителя теракта в Барселоне
В Варшаве эвакуированы пассажиры и персонал Центрального вокзала
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Сурков назвал встречу с Волкером серьезной и непредвзятой
Украинцев обложат налогом на продажу обносков
Ющенко назвал причиной войны в Донбассе слабую связь с украинской историей
Посла Украины возмутили слова немецкого политика о принадлежности Крыма России
МИД Белоруссии рассказал о закрытой встрече Суркова и Волкера в Минске
Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Россия погасила последний внешний долг СССР
Орешкин объяснил сокращение доходов россиян методикой расчета
В Бинбанке допустили докапитализацию на 15 миллиардов рублей
ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Нефтяной альянс»
Ткачев спрогнозировал рекордный экспорт зерна
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
«МегаФон» предложил комплексную услугу для российских предпринимателей
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
В России подешевели подержанные автомобили
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited
Китайцы решили прицениться к Fiat Chrysler Automobiles
Австрия анонсировала продление Транссиба до Вены
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Появилось видео повреждений эсминца «Джон Маккейн»
Развращавший детей массажист из Москвы осужден на 13 лет
Российская авиация в Сирии резко нарастила интенсивность ударов
Полицейский избил девушку за сообщение в СКР о его отказе спасать тонущего
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Хороший слух посчитали признаком болезни
На Марсе заметили снежные бури
Ученые МГУ осветили полимеры
Япония испытала новый способ добычи электроэнергии
Все материалы
Спорт
Вячеслав Екимов«Соблазн к употреблению допинга есть всегда»
Лучший российский велосипедист XX века о дорогах страны и доступности допинга
Бакланов обвинили в протекании крыши стадиона «Крестовский»
СМИ назвали причину убийства пауэрлифтера Драчева
Определились участники Кубка России по спортивной гимнастике
Испанский пловец один провел минуту молчания на ЧМ в память о жертвах терактов
Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины
Украинского теннисиста заподозрили в договорном матче
Все материалы
Культура
«Технари тусуются у левой колонки»
Полиция кормила посетителей фестиваля бульоном, но кто-то все равно умер
«После фон Триера не найти такие же рискованные роли»
Шарлотта Генсбур о «Призраках Исмаэля» и любви к провокационным проектам
«Изображать тупого иностранца и вести себя как дома»
Секрет датского счастья, или как выжить в Скандинавии: версия Майкла Бута
Умерла актриса Зоя Степанова
Премьеру «Матильды» перенесли
Художник-абстракционист Карл Отто Гец умер на 104-м году жизни
Умер автор «Искусственного разума» писатель Брайан Олдисс
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Галкин «в интересах личного хайпа» высмеял открытое письмо Малахова
На Украине продолжили пользоваться «Яндексом» и «ВКонтакте» без Tor и VPN
Американский блогер сравнил ожидания с реальностью
Журналист добавил в кофе майонез и вызвал омерзение в соцсетях
Малахов рассказал о новом месте работы и раскрыл причины ухода с Первого канала
Россияне «почувствовали себя Кобзоном» из-за ситуации с визами в США
Все материалы
Ценности
Антон Прохоров«За бородой прячутся и политики, и банкиры»
Единожды оседлавший Harley-Davidson россиянин навсегда меняет ориентацию
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Jaguar научит автомобилистов открывать багажники без рук
Японцы нашли секрет здоровой кожи в грибах и мушмуле
Boucheron сделал из драгоценностей ароматы
Первый лимузин Mercedes-Benz Ельцина продали
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
Все материалы
Путешествия
Бросьте тапочки, оставьте полотенца
Какие услуги можно и нужно бесплатно требовать в отелях
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Лондонский Биг-Бен прозвонил в последний раз перед четырехлетним ремонтом
Эксперты признали трудности с получением виз в США до приостановки их выдачи
Туристическое видео с порноактрисой вызвало скандал в Японии
Спрос на отдых в Пуэрто-Рико резко вырос после выхода клипа Despacito
В аварии с автобусом в Турции пострадали 11 россиян
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
В Нижнем Новгороде коту предложили работу с окладом 20 тысяч рублей
Вор из Арканзаса увез банкомат на погрузчике
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост
Все материалы
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Внедорожники на электротяге
Самые крутые внедорожники и кроссоверы с электромоторами
История пикапов Ford
От «Жестянки Лиззи» до 750-сильной «Супер-змеи»
Куда попадают разбитые машины NASCAR
Зачем гонщик NASCAR Дейл Эрнхардт собирает погибшие болиды в своем лесу
Бывший инженер NASA построил современный Porsche 911 из машины 1990-х
В России появился «экстремальный» Kaptur со светодиодными фарами
Компания Porsche назвала дату премьеры нового «Кайенна»
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы