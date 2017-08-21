В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США доставлена в литовский порт Клайпеда, говорится в пресс-релизе на сайте Минэнерго Литвы.

В сообщении уточняется, что прибывшее в страну топливо поставлено американской энергокомпанией Cheniere по контракту, подписанному в июне 2017 года.

В трюмах танкера, прибывшего в Клайпедский государственный морской порт, находится около 140 тысяч кубометров сырья. Часть газа поступит в Инчукалнское подземное хранилище.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ для литовских потребителей благодаря поставкам из США. Он добавил, что присутствие на рынке американского СПГ усилит энергетическую независимость страны и всего Балтийского региона в целом. Вторая партия сжиженного газа из Соединенных штатов, по словам министра, должна прибыть в порт Клайпеда в сентябре.

В августе 2017 года глава МИД Польши также заявлял о готовности импортировать американский сжиженный газ при условии конкурентоспособной цены.