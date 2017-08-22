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Converse спрятал философские послания в кедах

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Марка спортивной обуви и аксессуаров Converse представила обновленную модель One Star. Дизайн обуви разрабатывал рэпер Tyler, The Creator. Об этом сообщает Vogue.

В капсульную коллекцию вошли несколько моделей кед под цвет итальянского джелато: сиреневого, персикового, голубого и лимонного цветов. Обувь выполнена из замши, на пятке изображена пчела, а внутри спрятано по жизнеутверждающему философскому посланию. Старт продаж намечен на 23 августа, цены пока не назывались.

Converse — американская компания по производству обуви, основанная в 1908 году. Модель, получившая название All Star, стала популярной благодаря баскетболисту Чаку Тейлору. В настоящее время бренд принадлежит компании Nike.

Среди новинок марки — линейка, разработанная с брендом JW Anderson. В нее вошли кеды-унисекс, украшенные множеством блесток.

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