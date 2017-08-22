Портрет Дзержинского в одесском СИЗО стал причиной уголовного дела

Украинская прокуратура завела уголовное дело после обнаружения портрета Феликса Дзержинского в одном из кабинетов одесского следственного изолятора. Об этом в своем Facebook рассказала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, в данном СИЗО проходила проверка после убийства сотрудницы, а также из-за сообщений о пытках заключенных.

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«О чем вообще может идти речь, когда на стенах пенитенциарного учреждения висит такой яркий пример тоталитарного режима, как портрет Ф.Э. Дзержинского. По выявленному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (распространение представителем власти коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов)», — написала Сарган.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Он не разрешает использование советской символики и требует изменения топонимов, в названиях которых фигурируют коммунисты. В рамках исполнения этого нормативного акта Днепропетровск переименовали в Днепр и одобрили переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.