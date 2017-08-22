Определена наиболее полезная при сахарном диабете диета

Нейробиолог Ник Лесица из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) полагает, что прерывистое питание может быть эффективным средством для лечения и профилактики сахарного диабета второго типа. Колонку ученого опубликовал The Conversation.

Лесица приводит пример двух исследований, результаты которых опубликованы в 2017 году. В первом из них описана диета, испробованная на мышах, не способных вырабатывать лептин — гормон, участвующий в регуляции чувства насыщения.

Животные постоянно переедали и страдали сахарным диабетом с раннего возраста. После нескольких месяцев прерывистого питания (чередования семи дней обычного режима питания и четырех дней низкоуглеводной диеты) у грызунов исчезли симптомы заболевания и снизилась масса тела. Кроме того, у мышей нормализовалась работа поджелудочной железы, ответственной за производство инсулина.

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Во второй публикации описан эффект прерывистого питания для группы из ста человек. В течение 30 дней они помещались на диету, включающую 25 суток неограниченного питания и 5 суток — ограниченного. После завершения эксперимента у всех участников снизился уровень сахара в крови.

Лесица отмечает, что для однозначных выводов об эффективности прерывистого питания необходимы продолжительные исследования с большим числом испытуемых. С другой стороны, отмечает нейробиолог, имеющиеся данные указывают на эффективность такого режима питания как минимум для страдающих избыточным весом и сахарным диабетом.