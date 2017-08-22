Названы вызываемые употреблением водопроводной воды болезни

Британские и американские ученые установили, что употребление в пищу водопроводной воды связано с повышенным риском развития желудочно-кишечных инфекций. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Environ Health Perspect.

Специалисты провели метаанализ 14 работ, посвященных связи между мутностью воды и возникновением инфекций, провоцируемых вирусами Giardia (вызывает лямблиоз) и Cryptosporidium (приводят к криптоспоридиозу). В 10 из них корреляция найдена вне зависимости от мутности воды NTU.

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Ученые пришли к выводу, что в качестве индикатора чистоты воды необходимо использовать дополнительные факторы, кроме NTU, в частности, сезонные, а также состояние водопроводных систем.

ВОЗ для измерения мутности воды применяет единицу NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Для питья рекомендуется жидкость с NTU не выше 5, параметр ниже 1 позволяет считать воду свободной от микробов.