Военные до конца года получат восемь новых вертолетов Ми-28УБ

Завод «Роствертол» изготовил первые два вертолета Ми-28УБ с двойным управлением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Вертолеты проходят приемо-сдаточные испытания на предприятии. Всего до конца 2017 года военным передадут восемь машин этого типа.

Вертолет Ми-28УБ оснащен вторым комплектом системы управления в передней кабине, где в учебном варианте применения размещается инструктор, а в боевом — летчик-оператор. Из соображений эргономики была изменена конструкция фюзеляжа, в частности, расширена передняя кабина и увеличена площадь остекления.

На вертолете установлена радиолокационная станция над втулкой несущего винта, что позволяет существенно расширить его возможности по круглосуточному обнаружению и поражению высокоточным оружием объектов в условиях плохой видимости.

В мае 2016 года Алжир начал получать модернизированные вертолеты Ми-28НЭ с дублированным управлением, аналогичным Ми-28УБ, и надвтулочной РЛС Н025Э.

Создание Ми-28УБ началось в 2009 году. В 2016-м «Вертолеты России» приступили к летным испытаниям модернизированной машины Ми-28НМ, при создании которой учтены решения, отработанные на Ми-28УБ.