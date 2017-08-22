В России начнут разработку скоростного боевого вертолета

Контракт на формирование технического облика перспективного скоростного боевого вертолета (СБВ) планируется заключить на открывающемся 22 августа форуме «Армия-2017». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Контракт рассчитан на два года, в результате должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ», — рассказал Богинский.

Он указал, что проект будет основан на научно-техническом заделе, накопленном в ходе летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета (ПСВ) с новым несущим винтом.

В мае 2017 года директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Сергей Емельянов заявил, что в России начнут создание двух скоростных вертолетов, рассчитанных на максимальные скорости 450 и 500 километров в час.

В июне 2015 года, «Авиатранспортное обозрение» сообщило, что проект летающей лаборатории ПСВ остановлен осенью 2014 года. Указывалась следующая причина: «при существующем уровне научно-технического задела в этой области невозможно достижение результатов НИР "Разработка и создание перспективного скоростного вертолета", установленных техническим заданием, в заданные сроки».

По результатам было предложено использовать полученные на проекте результаты для продолжения исследований по созданию новой несущей системы вертолета, рассчитанной на крейсерскую скорость полета более 350 километров в час.