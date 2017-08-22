Минздрав назвал самые распространенные заболевания среди взрослых россиян

Самые распространенные заболевания у взрослых жителей России (от 18 до 55 лет) связаны с органами дыхания, сообщает RT со ссылкой на представителей Минздрава. В частности, это пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит.

По данным ведомства, в 2016 году было зафиксировано более 20,8 тысяч случаев заболеваний дыхательной системы на 100 тысяч человек. При этом смертность от таких недугов в 2016 году снизилась на 7,3 процента по сравнению с 2015 годом. В первой половине 2017 года такое снижение составило 8,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«Практика показывает, что острые респираторные заболевания, осложнение которых и приводит к более серьезным заболеваниям, люди привыкли переносить на ногах. Они просто не думают, что легкое заболевание может развиться в серьезную патологию. А последствия могут быть самыми различными», — цитирует телеканал внештатного отоларинголога Минздрава Николая Дайхеса.

28 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне во время отпусков за рубежом чаще всего заболевают лихорадкой денге. За последние два года почти 400 случаев этой болезни было зафиксировано у туристов, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Анголы, Индии, Доминканы, Шри-Ланки и Мальдивской Республики.